Jojo Todynho - Foto: Reprodução

Publicado 21/05/2024 14:45

Nesta terça-feira (21), Jojo Todynho divertiu seus seguidores ao postar um vídeo de segurança do seu quarto. Nas imagens, a cantora é vista correndo pelo cômodo apenas de calcinha, enquanto se apressa para se encontrar com alguém. O momento culmina em um tombo da funkeira que divertiu a web.



Enquanto se arrumava às pressas para um encontro, a famosa tira o roupão rapidamente e, ao correr, escorrega no piso e leva um tombo icônico. A sorte é que a famosa não estava sozinha em casa foi rapidamente socorrida por sua nutricionista e amiga, Renata Branco.



O momento foi registrado pelas câmeras de segurança de sua casa. "Quando o date avisa que está chegando e você nem banho tomou ainda", escreveu Jojo na legenda do vídeo, que compartilhou em seu perfil no Instagram. A cantora está solteira desde o fim do namoro com Renato Santiago.



Os fãs não perderam tempo e encheram a publicação com comentários hilários. "Eu não caio mais no papinho dele: eu dois minutos depois", ironizou um seguidor. "Qual foi, de raça? Deu mole", disse outro. "Renata é raiz! Riu para depois ajudar", brincou um terceiro.