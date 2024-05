Bia Miranda completa 20 anos - Reprodução/Instragram

Publicado 21/05/2024 11:09 | Atualizado 21/05/2024 11:15

A exposição ainda continua sobre o reality show “Casa Bia Miranda”. Agora o influenciador Thiago Guimarães, participante do confinamento, se pronunciou sobre algumas regras do jogo que não estavam sendo cumpridas pela famosa. Inclusive, segundo ele, a ex-Fazenda não pagou os finalistas do “programa”.



Em uma publicação no Instagram, Thiago relatou: “O combinado foi todos lavar banheiro, gravar vídeos e divulgar plataforma onde TODOS iriam levar os pontos que é dinheiro, chegando na reta final ela falou que somente os 3 primeiros que iriam levar! Nem o pagamento deles foi feito ainda (risos)”, iniciou.



Ele revelou também que enquanto Bia Miranda estava no reality show, as coisas fluíam. Porém, depois ela teria decidido abandonar sua própria atração. Além disso, o influencer acusa a famosa de não ter pago sequer um centavo por sua participação, diferente do que lhe foi prometido inicialmente.



“Afinal lavei banheiro, divulguei plataforma falsa e não levei nem 0,50 centavos. Agora ela fica no stories jogando dinheiro pro alto pisando em todos que ela prendeu 2 meses lá dentro sem fazer 1 real!”, denunciou ele.