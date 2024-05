Tony Ramos, de 75 anos - Divulgação

Publicado 21/05/2024 10:02 | Atualizado 21/05/2024 10:09

O boletim médico dessa segunda-feira (20) informou que Tony Ramos, de 75 anos, apresentou uma "importante melhora na evolução do quadro clínico" após a segunda cirurgia no cérebro. Além disso, a declaração de sua esposa, Lidiane Barbosa, sobre o estado de saúde do marido, acalmou ainda mais o coração dos fãs. A parceira do artista fez uma participação no programa "Encontro com Patrícia Poeta", desta terça-feira (21).



Durante a atração, Lidiane detalhou o quadro do artista: "Eu estou aqui no hospital junto com o Tony. O Tony está bem. Essa segunda intervenção que ele sofreu foi muito rápida, muito precisa. Graças a Deus ele já está lúcido, só não está saindo da cama, tem que ficar deitado horizontalmente para ficar tudo no lugar", explicou ela.



A esposa de Tony Ramos ainda compartilhou que o ator está se alimentando bem e agradeceu pelo apoio recebido: "Ele está comendo direitinho e tudo vai dar certo. O principal é isso. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelas orações, eu só tenho que agradecer. Muito obrigada a você. Um beijo, Patrícia. Um beijo a todos", acrescentou ela, emocionada.



Tony Ramos foi internado na quinta-feira (16), após sentir-se mal pela manhã e precisar cancelar gravações. No mesmo dia, ele passou por uma cirurgia para drenar um sangramento intracraniano. A cirurgia, realizada pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, foi bem-sucedida, e agora, com 60 anos de carreira e 46 anos de Globo, Tony Ramos continua sua recuperação.