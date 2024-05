Amanda Kimberlly e Neymar Jr. - Foto: Reprodução

Amanda Kimberlly e Neymar Jr.Foto: Reprodução

Publicado 20/05/2024 20:28 | Atualizado 20/05/2024 20:36

Amanda Kimberlly, que supostamente espera a terceira filha de Neymar, voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais. A influenciadora postou um presente que recebeu de Rafaella Santos, irmã do craque, alimentando ainda mais as especulações. O mimo em questão era um enfeite de porta para o quarto da maternidade, com o nome da menina bordado.



Rumores indicam que Rafaella será madrinha da criança, a convite de Amanda. Contudo, a escolha do padrinho não foi tão simples. A mãe da possível nova herdeira de Neymar teria convidado um dos amigos do jogador, mas ele recusou. Boatos afirmam que a negativa foi influenciada por Bruna Biancardi, mãe de Mavie, a segunda filha do jogador.



Vale lembrar que, embora a paternidade da filha de Kimberlly por Neymar ainda não esteja confirmada, um teste de DNA será realizado em breve. Mesmo sem o resultado, muitos acreditam que Neymar seja o pai da pequena Helena.



Amanda também recebeu outros mimos da família do jogador, demonstrando a proximidade com os parentes do astro. Recentemente, a influenciadora compartilhou com seus melhores amigos no Instagram uma correntinha com pingente de bonequinha, semelhante a outras usadas pela família de Neymar.

Influencer teria engravidado de Neymar enquanto enfrentava um tumor Foto: Reprodução