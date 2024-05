Tadeu Schmidt encanta ao compartilhar vídeo de 'invasores' inusitados - Foto: Reprodução

Tadeu Schmidt encanta ao compartilhar vídeo de 'invasores' inusitadosFoto: Reprodução

Publicado 20/05/2024 19:16

Tadeu Schmidt está aproveitando momentos adoráveis em suas férias. Nesta segunda-feira (20), o famoso revelou ter recebido uma visita inusitada em sua casa: um macaquinho. Aliás, o apresentador demonstrou que a presença dos bichinhos é constante em sua residência.



Em uma publicação em seu Instagram, o famoso publicou um vídeo do animal em sua varanda. "Hoje é um daqueles dias em que a família Schmidt se fecha dentro de casa porque a varanda é dos macacos", revelou o apresentador em suas redes sociais.



"Que privilégio ter essa vista", destacou o Tadeu Schmidt. Na gravação, o jornalista também surgiu com a barba já crescida, entregando um visual diferente. Em registros encantadores, ele exibiu a presença de pequenos macacos brincando nos galhos das árvores ao redor.



Após uma temporada intensa no BBB 24, o apresentador está recarregando as energias junto à família antes de se juntar ao time de comentaristas das Olimpíadas 2024, em Paris.