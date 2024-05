Bruna Biancardi rebate seguidor indiscreto após comentário: 'Vulgar' - Foto: Reprodução

Publicado 20/05/2024 15:24 | Atualizado 20/05/2024 15:31

Bruna Biancardi foi questionada sobre sua relação com o café, especialmente em relação a uma parceria com uma marca da bebida. Em uma interação recente com seus seguidores, a influenciadora respondeu de forma direta, garantindo que só promove produtos que realmente consome.



Em seus stories do Instagram, a famosa respondeu a um seguidor que afirmou que a mesma não gosta de café. "Eu gosto sim de café e jamais faria parceria de algo que eu não goste de beber, comer ou usar", esclareceu a modelo, que trabalha com uma marca da bebida.



Bruna detalhou suas preferências, mencionando que não é fã do café expresso forte, típico para "acordar" ou consumido após as refeições. "Esse não é comigo mesmo. Mas eu amo as possibilidades que o café nos dá com as receitinhas", disse ela, mencionando variações com leite, mel e até sorvete.



A influenciadora também comentou sobre sua adaptação. "Quando eu vi as infinitas possibilidades, e que não era só aquele café preto forte que minha mãe tomava de manhã, comecei a incluir no meu dia a dia", explicou Bruna, ressaltando que o processo foi gradua.



A ex-namorada de Neymar Jr. revelou também seu mais novo favorito: o Cold Brew. A bebida é um café passado a frio, em um processo de preparo diferenciado.

Bruna Biancardi rebate seguidor que 'fiscalizou' parceria da modelo Foto: Reprodução