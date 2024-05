Juliette revela que se sentia culpada por ter relações sexuais com quem não tinha intimidade - Reprodução / Youtube

Publicado 20/05/2024 14:24 | Atualizado 20/05/2024 16:45

Este colunista descobriu com exclusividade detalhes sobre a nova residência de Juliette Freire que a campeã do BBB 21 não contou em seu vídeo nas redes sociais. A famosa decidiu não comprar uma casa no momento, mantendo seus investimentos aplicados. Vivendo dos cachês de seus shows e rendimentos polpudos, a cantora optou por alugar uma mansão de luxo no condomínio onde reside Xuxa Meneghel.

De acordo com amigos da coluna, a nova residência de Juliette está localizada na Barra da Tijuca, onde a mesma divide condomínio com a Rainha dos Baixinhos. O imóvel é avaliado em aproximadamente 17 milhões de reais. A artista preferiu o aluguel, desembolsando aproximadamente R$ 60 mil por mês. Antes, ela pagava R$ 25 mil em sua antiga casa.

Conforme apurado pela coluna, a nova mansão de Juliette possui mais de 3 mil metros quadrados, sendo 1500 m² de terreno e 1700 m² de área construída. Com espaço de sobra, a residência inclui 7 suítes e 2 quartos extras.

Além dos cômodos diversos, a mansão conta com uma série de comodidades dignas de uma estrela. Juliette agora tem acesso a sua própria boate, um campo de futebol e vagas para 10 carros, um verdadeiro luxo.