A dupla Henrique e Juliano protagonizou uma situação inusitada neste domingo (19), ao pegar os cachorros da casa de Nattan e levá-los para outro estado. A brincadeira dos cantores acabou criando um problema maior do que o esperado, já que seus filhos se apegaram aos pets.



Após a confusão, os filhos de Henrique e Juliano não querem devolver os cachorros de jeito nenhum. Henrique enviou um áudio para Nattan explicando a situação. “Aqui, não vai dar para devolver não, meus filhos gostaram demais dos cachorros. Eles não querem que eu devolva não, querem o cachorro pra eles”, revelou o cantor, sugerindo que Nattan compre novos pets.



Nattan, indignado, não gostou nada da ideia. "É, vou comprar outros cachorros aí, vou criar amor por eles. Só pode ser novela, né, ou então no filme. Isso aí é igual um filho pra gente, entendeu? O cachorro dorme comigo, é o melhor amigo do homem", desabafou o influenciador, pedindo que os cantores devolvam seus animais.



A situação inusitada gerou uma onda de comentários nas redes sociais, com fãs se divertindo com a história, mas também mostrando solidariedade a Nattan. Resta saber se Henrique e Juliano conseguirão convencer os filhos a devolverem os pets ou se Nattan terá que fazer uma viagem para resgatar os amados cachorros pessoalmente.