Poliana Rocha, esposa de Leonardo, compartilhou conselhos valiosos durante uma conversa com seus seguidores. Ao ser questionada sobre traição, ela, que já enfrentou as “puladas de cerca” do marido, encorajou a seguidora a seguir em frente.



Em seu Instagram, a famosa compartilhou relatos e respondeu perguntas dos fãs. Ao se deparar com o desabafo de uma seguidora que descobriu que o marido a traiu, após relação de 27 anos, Poliana aconselhou: "Para! Já passou. Não se prenda nisto, nem se vitimize! Bola para frente. Segue linda, plena, viva e seja feliz", afirmou.



Sobre o casamento de seu filho Zé Felipe com Virginia Fonseca, Poliana ressaltou sua postura de não se intrometer nos conflitos do casal. "Não me meto na relação deles! Fico sempre na minha... Se me pedirem opinião, estarei sempre à disposição para ajudá-los", declarou.



Quando o assunto é a distância de Leonardo durante suas turnês, Poliana revelou que, embora sinta saudades do marido, entende seu trabalho. "Super sinto (falta dele), mas foi uma escolha dele trabalhar muito neste ano. E eu super respeito! Tento conciliar meus afazeres para uma vez ou outra conseguir acompanhá-lo", explicou.



Poliana também abordou sua carreira de influenciadora. "Estou me sentindo tão feliz em conseguir sair do casulo e virar borboleta, ter minha independência, meu trabalho, meus compromissos... Está me realizando cada vez mais como pessoa, profissional e mulher!", confessou.