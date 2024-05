Reynaldo Gianecchini mostra bastidores de transformação drag - Reprodução / Instagram

Publicado 20/05/2024 11:03 | Atualizado 20/05/2024 11:06

Reynaldo Gianecchini encantou seus seguidores ao compartilhar os bastidores da adaptação brasileira do musical "Priscilla, a Rainha do Deserto". No último sábado (18), o ator, que dá vida à protagonista Tick, exibiu fotos de sua preparação para o papel. No entanto, infelizmente, a postagem foi alvo de comentários homofóbicos.



Apesar da má repercussão entre parte dos internautas, Gianecchini não se deixou abalar. "Ontem (17 de maio) foi o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia. As fotos são da preparação para viver uma drag em 'Priscilla, a Rainha do Deserto'. Eu tenho muito orgulho de fazer esses espetáculos e estou louco para vocês virem a gente", escreveu o famoso.



Os comentários preconceituosos não demoraram a aparecer. Alguns internautas questionaram a postura do ator, dizendo que na infância deles não existia "isso". Outros perguntaram quem era "a moça" e até o chamaram de "inimigo" de Deus.



Por outro lado, Gianecchini também contou com uma onda de apoio de seus fãs e seguidores. "Comentários homofóbicos, agressivos. Que triste ver que as pessoas são infelizes nesse nível. Giane está lindo. Talentoso. Sempre será", destacou um. "Agora não pode nem promover a peça dele que já vem os cavalos", disparou outro, indignado. "Gente, quanto comentário amargo. Ele já falou sobre sua sexualidade, para quê tanta crítica", espantou-se um terceiro.