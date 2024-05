Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução

Publicado 20/05/2024 08:34 | Atualizado 20/05/2024 08:51

Gracyanne Barbosa revelou que passou a receber uma avalanche de mensagens de homens logo após anunciar seu divórcio com o cantor Belo. Em um bate-papo nas redes sociais, ela expôs a situação que está vivendo desde a separação. Porém, a famosa não revelou se o interesse por algum dos admiradores é recíproco.

Em seu perfil do Instagram, nesse último sábado (18), a famosa teve uma conversa sincera com os fãs. "No mesmo dia que anunciamos a separação, muitos começaram a mandar mensagem, mandam até pra quem trabalha comigo, me chamando pra sair, jantar e coisas do tipo”, disse Gracyanne.

A influenciadora contou que a quantidade de mensagens é impressionante e que os homens presumem que ela esteja buscando um novo relacionamento. "As pessoas automaticamente acham que estar solteira é estar procurando alguém, mas não é!”, afirmou a musa fitness.

Por fim, a famosa ressaltou que o seu momento atual é dedicado ao seu próprio bem-estar. Segundo ela, o foco está em um “processo de cura” e outras “coisas que não quero falar”. No entanto, vale lembrar que alguns admiradores da influencer são bem ousados! Afinal, ela já recebeu buquê e joias avaliadas em mais de 4 mil reais, mas nenhum remetente.