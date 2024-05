Ana Paula Siebert leva \'bronca\' de Roberto Justus: \'Fiquei com medo\'

Ana Paula Siebert e Roberto Justus estão casados há quase 11 anos - Reprodução/Instagram

Ana Paula Siebert mostrou em suas redes sociais um momento curioso durante a organização da festa de aniversário da filha, Vicky. Nas imagens, sem áudio, Roberto Justus aparece gesticulando de maneira que parecia dar uma "dura" na esposa. A cena rapidamente chamou a atenção dos seguidores.



Na legenda da publicação, em seu perfil no Instagram, Ana Paula relembrou com humor a época em que conheceu Justus no programa “O Aprendiz”. Para quem não lembra, na atração, ele era famoso por demitir os participantes que falhavam nas atividades.



"Quando o marido resolve aparecer e organizar a festa. Fiquei com medo de ser demitida de novo, mas deu tudo certo", brincou a modelo. Ela ainda acrescentou: "Amor, acho que está na hora de você ir tomar o seu banho".

Nesta sexta-feira (17), Ana Paula compartilhou várias fotos dos detalhes da festa intimista que foi realizada um dia antes da celebração oficial, marcada para este sábado (18). A modelo explicou que quis fazer uma comemoração pequena para o dia do aniversário de Vicky, com uma decoração temática "Barbie Pool Party".