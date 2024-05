Apaixonado? MC Daniel deve assumir namoro com novo affair: 'Meu sonho' - Foto: Reprodução

Publicado 18/05/2024 13:32

MC Daniel se pronunciou sobre os rumores de um romance com Lorena Maria, ex-namorada de Vini Jr. e do DJ Rennan da Penha. O funkeiro confirmou que os dois estão se conhecendo melhor. "Eu a admiro demais, ela é muito forte", disse o famoso se declarando para a moça.



Em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, o cantor não poupou elogios a Lorena, destacando suas qualidades e conquistas. “Sim, é verdade”, afirmou o MC sobre estarem se conhecendo. “É uma menina fantástica, preta, que saiu de favela, que é empresária, que é modelo, atriz”, derreteu-se o artista.



O ex-namordo de Mel Maia ainda acrescentou: “Meu sonho é namorar. Ela é posturada”, garantiu. Vale destacar que os rumores sobre o possível relacionamento começaram a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (16).



Lorena Maria e MC Daniel também têm aparecido juntos nas redes sociais. A influenciadora já acompanhou o cantor em shows em outras cidades, reforçando ainda mais a ideia de que há algo mais entre eles.