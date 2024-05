Erika Schneider - Reprodução/Instagram

Publicado 17/05/2024 20:58 | Atualizado 17/05/2024 21:00

Erika Schneider passou por uma situação assustadora em Nova York nesta sexta-feira (17). A modelo e ex-dançarina do Faustão, que estava acompanhada da influenciadora Isadora Coelho, descreveu momentos de puro terror com um motorista por aplicativo na cidade. "Foi assustador", contou a loira ao relembrar o ocorrido, quando ambas se dirigiam a um evento da Forbes.



Tudo começou quando o motorista cancelou a corrida antes de chegar ao destino final e continuou dirigindo. "Ele não queria parar e começou a dar várias voltas. Ele pediu mais dinheiro para a gente, só que eu não estava com dinheiro, estava só com cartão", contou a modelo, acrescentando que começou a ficar desesperada com a situação.



Isadora, igualmente apavorada, decidiu gravar o que estava acontecendo escondida no carro. Erika relatou que em um momento crítico, o motorista parou em um lugar aleatório e trancou as portas. "Nessa hora, eu fiquei assim: 'Ferrou'. Ele pediu dinheiro e a gente se fez de sonsa", contou Erika, detalhando o clima de tensão dentro do veículo.



A situação só se resolveu quando Erika e Isadora perceberam que as portas estavam destravadas e decidiram fugir. Isadora explicou: "Quando eu vi que ele destravou e que estava no trânsito, eu falei: 'Abre a porta e desce'. Ele começou a buzinar e falar algo, mas a gente saiu correndo". As duas conseguiram chegar a pé ao local do evento, ainda tremendo e suando do susto.