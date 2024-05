Luana Piovani e Pedro Scooby - Reprodução/Instagram

Publicado 17/05/2024 20:29

Nesta sexta-feira (17), Luana Piovani tirou um tempo para responder às perguntas dos seguidores nas redes sociais. Sem medo de polêmicas, a atriz foi direta ao revelar ao sanar dúvidas relacionadas a Pedro Scooby, Cintia Dicker e seus filhos. A atriz também aproveitou para abrir o coração com os fãs.

Questionada sobre qual parte da maternidade Luana Piovani gostaria de evitar, a loira foi direta: "A de ter que lidar com o pai", respondeu. Embora não tenha citado diretamente seu nome, é fato que a famosa tem filhos apenas com o surfista Pedro Scooby. Mas essa não foi a única vez que o atleta foi mencionado em seus stories do Instagram.

A artista também respondeu brevemente uma seguidora que questionou o motivo pelo qual ela e Scooby se separaram. “Casada e solo”, cravou Luana Piovani, destacando que é mãe solteira. Porém, em relação ao trabalho voluntário do ex no Rio Grande do Sul, ela responde: “Ótimo! Necessário! Humano”.

Luana Piovani até escutou o desabafo de uma fã, a mesma contou que sua filha adolescente também não mora com ela. “Não é fácil né, mas nada como o tempo e inteligência emocional para ir reorganizando a casa”, comentou a famosa em resposta. No entanto, sobre o Dom, seu filho mais velho, estar distante, ela revelou que ainda tem dificuldade para falar do assunto.

A esposa do ex-BBB, Cintia Dicker também entrou na roda. Isso porque um seguidor perguntou se Dom teria voltado a escola se não fosse pela madrasta. Mas a famosa devolveu o questionamento: “Como saberei?”, escreveu ela por cima de um meme.