Publicado 17/05/2024 17:01 | Atualizado 17/05/2024 17:02

Luísa Sonza está determinada a ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, assim como diversos outros famosos. Nesta sexta-feira (17), a cantora emocionou os fãs ao compartilhar um vídeo antigo, gravado na sua cidade natal, Tuparendi-RS. A publicação visava agradecer o apoio dos internautas.



Em seu perfil no Instagram, a artista publicou uma gravação em que aparece, ainda criança, cantando. "Essa garotinha vem agradecer tudo que tanta gente vem fazendo por nós", inciou Luísa Sonza, emocionando os seguidores. A ideia da famosa era revelar o quão grata é pelas ações voluntárias na região afetada pelos temporais.



A cantora destacou a importância da solidariedade para com os gaúchos nesse momento: "Obrigada a todas as pessoas que estão se mobilizando e ajudando o RS, sem vocês não daríamos conta e tenho certeza que o Rio Grande do Sul vai ser eternamente grato[...] jamais deverá ser esquecido”, declarou.



No vídeo, Luísa, então com cerca de 11 anos, canta "Roda de Chimarrão", uma canção tradicional do Rio Grande do Sul. O registro foi feito durante um festival estudantil em setembro de 2009, durante a performance nostálgica, a jovem artista vestia trajes típicos gaúchos.



A diva pop também fez um apelo cultural: "Reconheço que me vejo ansiosa pra ver artistas dos quatro cantos do país se misturando com a gauchada e mostrando um lado da nossa cultura que me parece um tanto esquecido, ou pelo menos sem ter o valor que merece", confessou Luísa Sonza.