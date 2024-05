Sheila Mello nega rivalidade feminina e enaltece Scheila Carvalho - Foto: Reprodução

Sheila Mello nega rivalidade feminina e enaltece Scheila Carvalho Foto: Reprodução

Publicado 17/05/2024 12:52 | Atualizado 17/05/2024 12:53

Sheila Mello abriu o coração em suas redes sociais, nesta sexta-feira (17), desmentindo os boatos de rivalidade com Scheila Carvalho. O assunto veio à tona após uma declaração recente da Ex-Loira do Tchan , que gerou polêmica ao mencionar que não era tão próxima da morena.

Em seu perfil do Instagram, por meio de um desabafo, a loira condenou a repercussão de sua fala: “Ha 27 anos tentam alimentar uma rivalidade infundada minha com a Carvalho, com a Carla… E alarmante como ainda vivemos em uma cultura que, para elevar uma mulher, sente a necessidade de diminuir outra, como se houvesse apenas espaco para uma mulher bem-sucedida brilhar”, iniciou ela.

Em um gesto nobre, a empresária pediu que suas seguidoras façam diferente: “Vamos desafiar essa cultura de competicao? Vamos elogiar umas as outras, reconhecendo e valorizando as conquistas. Vamos nos unir, nos apoiar, construindo um lugar onde uma mulher nao olhe para a outra tentando destruir-la. Eu comeco!”, declarou.

Em seguida, ela fez questão de enaltecer a trajetória de sucesso da ex-colega do “É o Tchan”: “Scheila Carvalho, admiro como construiu sua historia de sucesso com a danca! Você nao e minha rival, pelo contrario, as Sheilas juntas sao mais fortes! Você e incrivel”, disparou a loira.

Na publicação, Sheila também compartilhou áudios de conversas com Scheila Carvalho, se desculpando com a Ex-Morena do Tchan pelo que saiu na mídia. Para quem não sabe, em entrevista ao “Programa da Tarde", da TV do Meio, a loira revelou: "Não sou amiga da Carvalho que nem eu sou amiga do Jacaré, nesse nível de cumplicidade [...] não tive esse encontro”. Após a declaração, a famosa teria sentido uma pressão em relação a rivalidade feminina.