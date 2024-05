Bruna Biancardi - Foto: Reprodução

Publicado 17/05/2024 12:10 | Atualizado 17/05/2024 12:23

De passagem pela França para participar do Festival de Cannes, Bruna Biancardi não se livrou de comentários indiscretos dos fãs brasileiros. Nesta sexta-feira (16), a modelo aproveitou para interagir com seus seguidores nas redes sociais. Porém, ela se espantou com uma pergunta de um internauta que acabou por ofendê-la.



A influenciadora abriu uma caixa de perguntas em seu perfil no Instagram e não demorou para se deparar com uma crítica: "Por que aumentou o silicone? Está muito vulgar", perguntou um seguidor(a), já detonando a artista. No entanto, Bruna Biancardi não deixou barato.



Direta, a influenciadora negou qualquer procedimento estético e rebateu: "Não aumentei o silicone. Achei que soubessem que, quando uma mulher amamenta, os seios aumentam. Um pouco óbvio, mas pelo visto preciso explicar (risos)", debochou a modelo, sem perder a compostura.



A maternidade foi um tema central nas respostas de Bruna Biancardi, que também sanou outras dúvidas dos seguidores. A modelo surgiu toda produzida com a bebê antes de ir para o evento, mas explicou que a pequena ficou no hotel. "Coloquei o vestido nela, tiramos as fotos e fui para o red carpet. Logo voltei porque ela queria mamar", informou a influenciadora.



Bruna destacou ainda como organiza seu tempo para dar atenção à filha e cumprir seus compromissos. "A Mavie já come algumas coisas também, e isso me dá um intervalo entre uma ‘mamada’ e outra para fazer algumas coisas sem que ela dependa tanto de mim", destacou.