Maíra Cardi se desculpa após sair em defesa do pastor que beijou a filha na boca Reprodução / Instagram

Publicado 17/05/2024 10:01 | Atualizado 17/05/2024 10:01

Maíra Cardi anunciou que estava organizando um abrigo para mulheres e crianças em um shopping no Rio Grande do Sul. Porém, a influenciadora revelou o cancelamento do acordo pelo espaço na noite desta quinta-feira (16). Em um desabafo, a empresária apelou pela ajuda dos seguidores para encontrar um novo local.



Por meio do seu perfil no Instagram, Maíra Cardi lamentou: "Como é difícil fazer o bem. Abri mão do meu trabalho, dinheiro, tempo... e como é difícil! Estava tudo certo na quarta-feira com o shopping para nossas crianças e mulheres que já sofreram tanto finalmente entrarem no novo abrigo e terem dignidade, é desumano, falta de responsabilidade, falta de humanidade”, criticou a esposa de Thiago Nigro.



Para quem não sabe, a coach de emagrecimento havia escolhido o shopping para oferecer conforto e lazer às famílias desabrigadas. Dessa forma, eles teriam acesso a cinema, brinquedoteca, academia, palestras e até uma escola. No entanto, ela lamentou a desistência do complexo de lojas quando já estava organizado para receber as vítimas dos temporais.



A famosa e sua equipe teriam encontrado as portas do shopping fechadas e buscam um novo local. "Muitas mulheres e crianças foram até o nosso abrigo, e não temos mais espaço. Me ajudem. Preciso de um espaço maior. Eu pago aluguel, só quero elas abrigadas!", implorou a influenciadora.



Maíra Cardi e seu marido, o investidor Thiago Nigro, já tinham anunciado a intenção de ajudar cerca de 700 mulheres com crianças e até idosos. Nas redes sociais, a empresária havia pedido por doações dos seguidores para auxiliar na iniciativa. Inclusive, a influencer relatou que não seria um projeto momentâneo, mas algo que pudesse mudar a vida dos gaúchos.