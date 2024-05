Famosos desejam boa recuperação a Tony Ramos após cirurgia cerebral - Foto: Reprodução

Famosos desejam boa recuperação a Tony Ramos após cirurgia cerebralFoto: Reprodução

Publicado 16/05/2024 20:17 | Atualizado 16/05/2024 20:32

Na noite desta quinta-feira (16), diversos famosos manifestaram solidariedade ao ator Tony Ramos, de 75 anos, que passou por uma cirurgia cerebral de emergência. O renomado artista, conhecido por seu trabalho em diversas novelas da Globo, foi internado no hospital Samaritano, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro.



De acordo com informações da família, a cirurgia foi realizada para drenar um coágulo no cérebro de Tony Ramos e encerrou por volta das 19h30. Nas redes sociais, colegas e amigos do meio artístico se uniram em mensagens de apoio, enviando vibrações positivas e orações pela pronta recuperação do ator.



"Tony, querido , já deu tudo certo", escreveu a atriz Monique Curi. "Orando muito por ele", revelou Beth Goulart. "Em oração", comentou Thaissa Carvalho. "Toda luz, meu querido!", desejou o ator e empresário Rodrigo Veronese.



Vale ressaltar que o último trabalho do ator na televisão foi na novela “Terra e Paixão”, dando vida ao vilão Antônio La Selva. No entanto, o famoso já esteve no elenco de diversas produções, como: “Chico Xavier” (2010), “Getúlio” (2014), “Se Eu Fosse Você” 1 e 2, “Avenida Brasil” (2012), “A Regra do Jogo” (2015), “Tempo de Amar” (2017), “O Sétimo Guardião” (2018) e muitos outros.