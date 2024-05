Sheila Mello surpreende ao falar sobre amizade com Scheila Carvalho - Foto: Reprodução

Sheila Mello surpreende ao falar sobre amizade com Scheila CarvalhoFoto: Reprodução

Publicado 16/05/2024 17:09 | Atualizado 16/05/2024 17:09

Sheila Mello, a eterna Loira do Tchan e atualmente empresária de uma clínica de estética, abriu o jogo sobre sua relação com Scheila Carvalho. Para quem não lembra, a influencer era sua colega de grupo nos anos dourados da banda. Contrariando expectativas, parece que as duas não são tão próximas quanto o público imaginava.

Em relação a manter contato com xará, Sheila explicou: "Não sou amiga da Carvalho que nem eu sou amiga do Jacaré, nesse nível de cumplicidade”, iniciou a loira, decepcionando os fãs do “É o Tchan”. “Eu não tive esse encontro com a Carvalho, desse lugar: de ter um problema e ligar para ela”, revelou.

Apesar de não ser tão amiga da Ex-Morena do Tchan, algumas relações do grupo perduraram para a empresária: “Com o Jacaré, eu tenho. Ele é meu melhor amigo também fora do É o tchan", revelou Sheila em entrevista ao “Programa da Tarde", da TV do Meio.

Vale lembrar que, durante o período em que dançavam no É o Tchan, surgiram rumores de que a relação entre as duas não era das melhores. As famosas trabalharam juntas por cinco anos, de 1998 a 2003. Além disso, elas já posaram nuas na revista "Playboy", juntas, e estiveram recentemente nos shows em comemoração aos 30 anos do grupo.

Sheila também comentou sobre a pressão de substituir Carla Perez e suposta rivalidade feminina: "Teve a pressão de ficar no lugar da Carla Perez e de ficar ao lado da Scheila Carvalho, que ganhou todos os títulos de 'a mulher mais sexy do Brasil'. Eu sempre gostei do meu jeito, e nunca quis copiar ninguém. E eu também era fã", confessou.