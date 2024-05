Maíra Cardi revela pedido inusitado da filha sobre as doações no RS

Maíra Cardi foi criticada por publicar foto com Thiago Nigro e a filha, Sophia - Reprodução/Instagram

Publicado 16/05/2024 12:10 | Atualizado 16/05/2024 12:12

Maíra Cardi compartilhou que a filha, Sofia, pediu para acompanhá-la e a Thiago Nigro em uma missão especial ao Rio Grande do Sul. A pequena gostaria de ajudar a mãe e o padrasto a doar brinquedos às crianças afetadas pelas cheias. Vale lembrar que a criança de 5 anos é filha da empresária com Arthur Aguiar.



Em seus stories do Instagram, Maíra Cardi revelou que a iniciativa foi da própria filha: "Um dos pedidos mais importantes que recebi foi o da Sofia. Ela dizia 'Quero ir para o Sul ajudar as crianças. Essas crianças precisam de brinquedos’. Então, foi a prioridade da nossa busca", revelou ela sobre a motivação da viagem.



Para quem não sabe, Maíra Cardi e Thiago Nigro criaram um abrigo para 700 mulheres e crianças atingidas pelos temporais no estado. O casal revelou que vinham contribuindo financeiramente e de forma discreta até o momento. A coach de emagrecimento até comentou que preferia fazer do que falar. Porém, sentiram a necessidade de ajudar presencialmente as vítimas.