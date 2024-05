Zé Felipe, Virginia e as filhas - Reprodução / Instagram

Zé Felipe, Virginia e as filhas Reprodução / Instagram

Publicado 16/05/2024 09:59 | Atualizado 16/05/2024 09:59

Virginia Fonseca surgiu nas redes sociais para anunciar os detalhes da festa de aniversário de três anos de sua filha Maria Alice, marcada para o dia 30 de maio. A influenciadora revelou que a pequena foi a responsável por escolher os detalhes do evento, desde a decoração até seu próprio look!



Em seus stories do Instagram, Virginia compartilhou: "O tema foi Maria Alice que escolheu. O look foi Maria Alice que escolheu, só pra vocês terem uma ideia! Eu estou com uma adolescente que vai fazer três anos em casa”, brincou a esposa de Zé Felipe.



A pequena é tão moderna, que não fez as escolhas presencialmente: “Liguei para ela de vídeo e falei ‘Maria Alice o que você queria vestir?’, aí ela falou, mas não vou falar para vocês agora porque deixa quando eu for mostrar para vocês o convite", explicou Virginia.



Quem também está ansiosa para a festa é a influenciadora e mãe da aniversariante. "Tô empolgada porque acho que ela vai ficar louquinha com a festa. Até porque agora tem os amiguinhos da escola! Então vai tá cheio de crianças", escreveu Virginia na legenda dos stories.