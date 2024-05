Simony enfrenta batalha contra o câncer - Reprodução/Instagram

Simony enfrenta batalha contra o câncerReprodução/Instagram

Publicado 16/05/2024 08:28 | Atualizado 16/05/2024 08:31

Simony abriu seu coração e revelou ao público mais detalhes sobre a descoberta e o tratamento contra o câncer no intestino. Durante entrevista no podcast PodC, apresentado por Celso Portiolli, ela revelou que um sonho com o avô foi crucial para o diagnóstico da doença.



"Eu sempre treinei e, depois da pandemia, tentei voltar pra academia e não tinha mais muita força. Eu sentia muito cansaço. Aí apareceu uma íngua no lado esquerdo da virilha", contou a cantora. Ela também relatou um incômodo ao ir ao banheiro, pensando até que estava com hemorroida.



Na época, a artista chegou a fazer vários exames a pedido de sua ginecologista, mas não obteve resultado. No entanto, foi quando Simony sonhou com seu avô Mário, falecido há 11 anos, que tudo se esclareceu. “No meu sonho, meu avô bem perto de mim, disse: 'Vai em um proctologista'. Eu nunca tinha escutado essa palavra e nunca tinha ido em um proctologista.", recordou.



Após o sonho, ela procurou uma médica e realizou uma colonoscopia de urgência à pedido da profissional. A partir do exame é que foi diagnosticado o câncer e a famosa começou o tratamento. "Ele salvou minha vida", afirmou Simony. Para quem não lembra, a cantora descobriu a doença em agosto de 2022, iniciou a quimioterapia e entrou em remissão em julho de 2023. Agora, ela segue com a imunoterapia e acompanhamento médico.