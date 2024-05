Mel Maia e namorado gringo revelam o que 'odeiam' um no outro - Foto: Reprodução

Publicado 15/05/2024 19:55

Mel Maia e seu namorado, João Maria, se juntaram à trend das redes sociais, onde casais compartilham coisas que odeiam um no outro. Apesar da atriz afirmar que vive um relacionamento incrível sempre que pode, ela trouxe algumas reclamações sobre o amado.

Revelando uma curiosidade “chata” sobre o namorado, a atriz começou: "João Maria, quando termina de beber água, faz um barulho ‘ah’, e eu acho isso ridículo", brincou Mel Maia. Após pensar um pouco, o namorado rebateu: "A Melissa prefere dormir do que fazer qualquer outra coisa", afirmou o português.

A atriz não concordou com o “defeito” apontado pelo namorado: "Mentira. Isso eu protesto". Em seguida, ela trouxe mais uma reclamação sobre o amado: "Não gosto que o João Maria come de boca aberta, mas não porque ele quer, ele respira pela boca", revelou a artista aos risos, demonstrando o hábito inusitado do namorado.

Vale destacar que a participação de Mel Maia e João Maria na trend dos casais foi breve. O namorado gringo não teria conseguido pensar em mais defeitos da famosa e ela brincou: “O vídeo acabou porque eu sou perfeita”, declarou a atriz, dando ‘tchauzinho’ para os fãs com o amado.