Bella Campos e MC CabelinhoReprodução / Instagram

Publicado 15/05/2024 15:56 | Atualizado 15/05/2024 16:01

MC Cabelinho já demonstrou estar completamente apaixonado por sua namorada atual, até mesmo usando um colar com o rosto dela. Porém, recentemente, ele acabou repetindo uma cantada que havia feito para sua ex-namorada, Bella Campos.



Após o comentário que MC Cabelinho deixou na foto da Slipmami, sua atual namorada, usuários das redes sociais notaram que ele havia usado exatamente a mesma frase em um post de Bella Campos enquanto ainda estavam juntos. A repercussão dos prints da cantada "repetida" deu o que falar na web.



Em uma publicação que evidencia o "elogio" feito por MC Cabelinho para Slipmami, é possível ver que o rapper escreveu a mesma frase para Bella Campos. "Eu que como essa gostosa", comentou ele em uma foto da atual e, meses atrás, em uma foto da ex.



Nas redes sociais, internautas reagiram ao comentário repetido. “O golpe é o mesmo, só muda a vítima”, brincou uma seguidora. “A Bela é incrível né, terminou e saiu fora, não tocou no assunto só foi viver sua vida e fazer sucesso”, reparou outra. “Ctrl + C e Ctrl + V”, ironizou mais uma.