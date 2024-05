Amanda critica exposição de vítimas no RS: ?Não é entretenimento? - Foto: Reprodução

Amanda critica exposição de vítimas no RS: ?Não é entretenimento?Foto: Reprodução

Publicado 15/05/2024 15:34 | Atualizado 15/05/2024 15:56

Amanda Meirelles, junto com outros ex-BBBs, têm se dedicado para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Recentemente, a médica usou suas redes sociais para fazer um alerta importante aos voluntários no estado. A campeã do BBB 23 mandou um recado sobre a importância de não expor os atingidos pelos temporais.



Por meio de seus Stories no Instagram, Amanda criticou a exposição que algumas pessoas têm feito das vítimas das chuvas. "Quero agradecer a todos que estão ajudando de alguma forma, mas vamos lembrar que sofrimento não é entretenimento", iniciou ela.



A famosa então ressaltou a importância de respeitar a privacidade dos afetados. "Cuidado com a exposição de pessoas. Estão todos vulneráveis, o momento é desafiador e muito doloroso", acrescentou. "As imagens depois que estão na rede podem ser usadas de diversas maneiras e podem machucar o outro", destacou a ex-sister.



A publicação gerou especulações entre os internautas, que logo levantaram a possibilidade de ser uma indireta para Davi Brito. O baiano foi criticado recentemente por sua abordagem ao tentar entrevistar vítimas durante os resgates no RS. Porém, até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre os rumores.