Publicado 15/05/2024 11:54

Davi Brito, o campeão do BBB 24, não ficou calado diante das críticas relacionadas às doações que recebeu para ajudar as vítimas no Rio Grande do Sul. Durante uma live nesta quarta-feira (15), ele classificou as cobranças por notas fiscais como racismo. Afinal, nem todos os influencers são questionados dessa forma.

Diante das cobranças excessivas de internautas, o famoso resolveu se pronunciar durante uma live no Instagram. “Quem quiser nota fiscal de qualquer coisa, comprovante que paguei alguma coisa lá [no Rio Grande do Sul], eu comprovo sim”, iniciou Davi Brito.

O famoso deixou claro que não é um problema comprovar seus gastos com doações ao estado. Porém, ele sabe o que essas cobranças representam. “Eu sei o nome disso aí. O nome disso é racismo. É porque é um preto que está fazendo, aí querem pedir nota fiscal”, afirmou.

Além disso, Davi ironizou a possibilidade de ser alvo do Ministério Público para uma auditoria em sua conta bancária, sugerindo que isso aconteceria devido a sua cor de pele. “Bora para o Ministério Público, mandar confiscar Davi para ver se ele está roubando dinheiro. É porque é um preto”, debochou.

Enquanto alguns internautas concordam com a visão de Davi, outros discordam. "Será que pediram nota fiscal para todo mundo? Só pediram para ele que é preto! Isso é racismo mesmo!", defendeu um usuário. "Qualquer coisa ele transforma em pauta racial!", acusou outro.

Desde que anunciou sua ida para o estado afetado pelas enchentes, Davi tem sido alvo de críticas. Ele está arrecadando dinheiro através de seu Pix pessoal e foi detonado pela iniciativa. Suas atitudes também têm sido questionadas, desde transmissões ao vivo até supostamente buscar visibilidade em meio à tragédia.