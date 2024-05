Ludmilla - Reprodução

Ludmilla Reprodução

Publicado 15/05/2024 10:13 | Atualizado 15/05/2024 10:21

Ludmilla surpreendeu os fãs ao anunciar o cancelamento da “LUDMILLA IN THE HOUSE TOUR’. A decisão veio após constatarem que a produtora responsável pela turnê não teria cumprido as condições previstas no contrato. Assim, inviabilizando a realização dos shows planejados há meses pela equipe da artista.

Em comunicado oficial, Ludmilla expressou sua tristeza com a situação: "Sempre tive uma grande preocupação em levar grandes experiências para o meu público. É o que tenho feito nesses últimos anos. Fico triste com o cancelamento da turnê porque ela nasceu com o propósito de celebrar os 10 anos da minha carreira”, iniciou.



A famosa, que gostaria de entregar uma performance digna do que seus fãs merecem na turnê, pretende contornar o ocorrido: “Espero conseguir me apresentar o quanto antes nas diversas cidades anunciadas e quero devolver, da melhor forma possível, todo o carinho que vocês me deram durante todo esse tempo", afirmou Ludmilla.



Segundo a nota da equipe da artista, aqueles que adquiriram ingressos para a turnê devem entrar em contato com a empresa responsável, “30e”, e com a tiqueteira para solicitar o reembolso. O time de Ludmilla também agradeceu a compreensão de todos e prometeu novidades para os fãs.



Nos comentários, internautas opinaram sobre o cancelamento. “Acabei de ver algo semelhante com a Ivete... Seria a mesma produtora?”, perguntou uma seguidora. “Ah gente que isso, acordar com uma bomba dessa não”, lamentou outra. “Só vou perdoar se tiver Numanice duas vezes em Salvador esse ano!”, pediu um terceiro. “Substitui pelo Numanice e fingimos que nada aconteceu”, reforçou mais um.