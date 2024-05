Cristina Mortágua vira ré por dirigir alterada e pode pegar pena de até 3 anos de prisão - Foto: Reprodução/ Record

Foto: Reprodução/ Record

Publicado 15/05/2024 08:31

A ex-modelo e atriz Teresa Cristina da Silva Mortágua, mais conhecida como Cristina Mortágua, está envolvida em uma grande polêmica! Este colunista descobriu com exclusividade que a famosa pode ser condenada por dirigir sob influência de substâncias hipnóticas.

O caso começou em fevereiro de 2017 e continua a se desenrolar. Na ocasião, Cristina foi flagrada dirigindo de forma alterada no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. A situação se complicou quando um policial notou que faltava um pneu em uma das rodas de seu carro.

Mas a história não para por aí! Como se não bastasse, a artista chegou a colidir com outro veículo na via. A famosa dos anos 90 então fez um exame de corpo de delito que detectou o uso de substância hipnótica. Conforme documento obtido com exclusividade pela coluna Daniel Nasci, não foi revelado o que de fato ela usou, mas o exame abrange desde álcool, sedativos em quantidades absurdas até entorpecentes.

A partir daí, o caso foi encaminhado ao Ministério Público. O órgão tentou propor um acordo de não persecução penal, que visa a extinção da punição do acusado mediante o cumprimento de algumas determinações propostas pelo MP.

Ou seja, caros leitores, a personalidade teve a chance de não ser indiciada, mas, juntamente com seu advogado, não se manifestaram nos autos do processo. O caso está nas mãos da Justiça desde então e Cristina Mortágua poderá responder por seus atos, no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que determina detenção de 6 meses a 3 anos de prisão. Além disso, Cristina terá que reparar os danos causados ao outro veículo que ela colidiu.