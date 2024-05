Anitta - Reprodução/Instagram

14/05/2024

Anitta está pronta para brilhar no "The Voice" dos Estados Unidos nesta terça-feira (14). Em meio a polêmica, a cantora vai apresentar um medley de duas músicas do seu álbum “Funk Generation”. A famosa também acabou de lançar um clipe da música "Aceita", que teria feito a artista perder mais de 200 mil seguidores por suposta intolerância religiosa do público.

Conforme relato da cantora para o Billboard Latin, ela está empolgada com a "missão" e compartilhou suas expectativas: “Mal posso esperar para trazer o funk brasileiro ao palco do ‘The Voice’ esta noite”, compartilhou Anitta com a Billboard Latin. “‘Ahi’ e ‘Lose Ya Breath’ são duas músicas incríveis do meu novo álbum, ‘Funk Generation’, e estou muito animada para tocá-las juntas para todos”, afirmou.

Vale destacar que a apresentação de Anitta no “The Voice” acontece dias antes da artista dar início a sua primeira turnê norte-americana, que acontece no final do mês. A famosa aproveitou para destacar a importância do funk na cultura do nosso país e para enfrentar estereótipos.

“O funk está enraizado na cultura de quem vive nas favelas brasileiras, de onde venho, e tem sido muitas vezes julgado injustamente como sem valor artístico, e até mesmo associado ao crime organizado”, afirmou. “Faço parte de uma geração que abraçou o ritmo, saiu das favelas e conquistou o Brasil”, completou.