Ex-BBB Larissa Tomásia detona 'macho' em reality show: 'Não aceito' - Foto: Reprodução

Ex-BBB Larissa Tomásia detona 'macho' em reality show: 'Não aceito'Foto: Reprodução

Publicado 14/05/2024 14:41

A ex-BBB Larissa Tomásia, que participou das gravações da terceira temporada de "Túnel do Amor", protagonizou uma polêmica no reality show. A famosa, que garantiu ter entrado na atração da Globoplay de peito aberto para encontrar alguém especial, também parece ter entrado preparada para um embate contra “machos”.



Em momento do programa, que estreou no último dia 22, Larissa Tomásia e Neto Guedes discutiram e o clima esquentou. “Você baixa o tom de voz pra falar comigo”, começou a ex-BBB 22. “Você levantou a voz agora pra mim e colocou o dedo na minha cara”, disse ela, acusando o participante e repetindo o movimento.



A discussão entre os dois seguiu: “Você não vai fazer isso. Porque eu não deito para homem nenhum”, disparou Larissa. “Não aceito nenhum tipo de mulher querendo se empoderar em cima de macho também”, rebateu Neto. Após a influencer afirmar que não era o caso, ele finaliza: “Okay, você tem seu posicionamento e eu tenho o meu”.