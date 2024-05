Bárbara Evans mostra detalhes do aniversário da filha - Reprodução/Instagram

Publicado 14/05/2024 11:10 | Atualizado 14/05/2024 11:14

Bárbara Evans, que deu à luz gêmeos recentemente, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar fotos do seu corpo após realizar uma dieta de 15 dias. A filha de Monique Evans, mãe dos gêmeos Antonio e Álvaro, nascidos em novembro de 2023, revelou ter perdido incríveis 17 quilos.



Nesta segunda-feira (13), por meio de seu Instagram, Bárbara Evans exibiu um antes e depois, mostrando que está determinada a recuperar a forma. "É maravilhoso ser mãe, de três, então… está sendo mágico e desafiador. Mas voltar ao corpo de antes, não é fácil! Precisamos nos dedicar muito e foi o que eu fiz", compartilhou.



A influenciadora detalhou seu processo de emagrecimento. “Ali já senti minha autoestima e disposição voltando com tudo. Menos 8 kg. Logo depois comecei o Desafio fase 2, onde emagreci mais 9 kg!”, contou ela.



A influenciadora é casada com o empresário Gustavo Theodoro, com quem teve os gêmeos e a pequena Ayla, de dois anos. Assim, conforme segue divulgando nas redes sociais, Bárbara Evans encara a maternidade enquanto tenta recuperar o corpo pré-gestação.