Web reage após Virginia presentear irmão com caminhonete de R$ 260 mil - Foto: Reprodução

Web reage após Virginia presentear irmão com caminhonete de R$ 260 milFoto: Reprodução

Publicado 13/05/2024 20:59 | Atualizado 13/05/2024 21:07

Virginia Fonseca resolveu surpreender o seu irmão, William Gusmão, ao presenteá-lo com uma caminhonete avaliada em R$ 260 mil. Nesta segunda-feira (13), o empreendedor agradeceu o gesto da influenciadora e de Zé Felipe e divulgou em sua conta no Instagram.

Nos comentários da publicação, internautas reagiram à homenagem: “Orgulho e gratidão define!”, pontuou um usuário. “Botão dos que queriam uma irmã assim”, reagiu outro. “Se tem uma coisa que ninguém pode falar é que ela não valoriza a família dela e amigos. Sorte quem a tem por perto”, elogiou uma terceira.



"Hoje ganhei um SUPER presente da minha irmã e do Zé, estou MUITO felizzz com essa surpresa", declarou o empresário. O presentão foi simplesmente uma caminhonete Dodge RAM Rampage Rebel. O veículo está precificado em R$ 261,9 mil no site da marca, que deve ser o valor pago pela influencer.



Vale destacar que o irmão de Virginia completa 40 anos na terça-feira (14) e decidiu antecipar a celebração de sua nova fase. Em seu perfil do Instagram, Virginia publicou o momento em que surpreendeu William, divulgando os bastidores da grande homenagem.



"Amanhã é niver do meu irmão, mas já estamos comemorando hoje! Quarentou, hein, gato?", iniciou ela. "Que nesse novo ciclo que se inicia, Deus lhe dê muita saúde, amor, paz, sabedoria, sucesso e que Ele ilumine seus caminhos sempre", desejou a mãe de Maria Alice e Maria Flor.