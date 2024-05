Narcisa Tamborindeguy - Reprodução/Instagram

Publicado 13/05/2024 20:19

Narcisa Tamborindeguy pegou seus seguidores de surpresa nesta segunda-feira (13) ao publicar um vídeopedindo doações para o Rio Grande do Sul. A veterana pediu que todos ajudem o estado, que enfrenta as consequências das enchentes. No entanto, o que chamou atenção foi o fato de ela estar dentro do mar durante a gravação.



Em seu perfil no Instagram, Narcisa surgiu vestindo um maiô preto e caminhando entre as ondas enquanto faz seu apelo: "Vamos ajudar o Rio Grande do Sul!", grita. "Meu coração está com o Rio Grande do Sul. Podem ver as doações no meu Instagram", afirmou a famosa.



Apesar de divulgar maneiras de ajudar, a escolha do local para a gravação foi considerada insensível por muitas pessoas. "Quase uma ironia ela nessa água toda, meu Deus...", escreveu um internauta. "Muito descolada... Da realidade", comentou outro. "Gente, não tinha ninguém pra avisar a ela que muitas pessoas morreram afogadas nas enchentes e perderam tudo por conta do volume da água?", questionou mais um.



Apesar das críticas, Narcisa tem amplamente divulgado informações sobre como doar para o Rio Grande do Sul. Em outras publicações na rede social, ela forneceu instruções de como enviar dinheiro para instituições beneficentes que estão auxiliando na causa.