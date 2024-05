Pabllo Vittar exibe joelho machucado após queda em show e fãs reagem - Foto: Reprodução

Pabllo Vittar exibe joelho machucado após queda em show e fãs reagem Foto: Reprodução

Publicado 13/05/2024 16:32 | Atualizado 13/05/2024 16:33

A Pabllo Vittar encantou os seguidores ao compartilhar fotos de seus shows do último final de semana. Ao publicar uma série de registros relacionados à apresentação, a cantora também relembrou o momento em que machucou o joelho no palco. Para quem não sabe, o incidente ocorreu em uma apresentação ao lado de Karol G, em São Paulo.



A estrela surgiu com o joelho machucado em uma foto no camarim. Vale lembrar que Pabllo Vittar sofreu a queda no palco após perder o equilíbrio em uma dança. Nas redes sociais circularam vídeos do momento exato da queda, além da famosa cuidando e colocando gelo no hematoma.



Para quem não lembra, há quase dez dias a artista protagonizou o que foi o maior momento de sua carreira até então. Pabllo participou do show de Madonna em Copacabana e até cantou ao lado da diva pop. Além disso, ela participou do after exclusivo e teria conquistado até a família da cantora, segundo a colunista Mariana Morais.