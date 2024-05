Jeniffer Nascimento compartilha novo clique com filha, Lara - Reprodução / Instagram

Publicado 13/05/2024 12:52 | Atualizado 13/05/2024 12:53

No último sábado (11), a atriz Jeniffer Nascimento compartilhou nas redes sociais um “susto” que teve ao comer lagosta em um restaurante de frutos do mar. A artista revelou ter tido uma reação alérgica grave que a levou à emergência de um hospital. Porém, tudo indica que a famosa já se encontra bem.



Ao descrever o quadro, a cantora explicou que tudo aconteceu de repente: "Em questão de minutos tive uma crise alérgica muito severa. Começou com espirro, de repente comecei a sentir que tinha algo dentro do meu olho", contou Jeniffer. No entanto, ela já voltou à ativa.



Ainda neste domingo (13), Jeniffer Nascimento já estava bem. “Depois do susto de ontem eu só posso agradecer por estar aqui hoje viva , com saúde para passar o primeiro dia das mães com minha filha”, escreveu a atriz na legenda de um vídeo em seu perfil do Instagram, dedicando a publicação para a pequena Lara.



Jennifer chegou a fazer um alerta importante aos seguidores: "Muito cuidado com frutos do mar, mesmo se você não tem alergia. E se começar a sentir qualquer sinal de alergia, corre para o hospital".