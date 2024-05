Em meio a críticas, Davi Brito, campeão do BBB 24, anuncia volta ao RS - Foto: Reprodução

Publicado 13/05/2024 10:34

Após passar o Dia das Mães com sua mãe na Bahia, Davi Brito anunciou que logo deve retornar para o Rio Grande do Sul. Apesar das críticas que vem recebendo, o famoso não vai abandonar a causa. Nesta segunda-feira (13), o campeão do BBB 24 revelou quando volta ao estado para ajudar as vítimas das enchentes.



O ex-BBB continua arrecadando dinheiro por meio do seu PIX para comprar água e alimentos. Em seu perfil no Instagram, ele pediu apoio para continuar levando itens essenciais para quem precisa. "Quinta-feira (16) estaremos no RS e conto com o seu apoio para estarmos juntos doando 5 mil cestas básicas e 48 paletes de água. Ajude, o RS conta com você", escreveu Davi.



Na última semana, o ex-motorista de aplicativo celebrou a chegada de mais um caminhão com mantimentos, totalizando cinco comprados com doações dos fãs. Davi compartilhou fotos com as arrecadações, recebendo elogios de artistas como Carolina Dieckmann e Ivete Sangalo.



O vencedor do reality show continuará seu trabalho voluntário, pedindo doações para comprar mais carretas com suprimentos. Recentemente, o humorista Nego Di surgiu nas redes sociais para defender o baiano. Apesar das críticas, o também ex-BBB agradeceu Davi pelo apoio ao seu estado.