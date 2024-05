Viih Tube e Eliezer celebram chá revelação 'íntimo', saiba o valor - Foto: Reprodução

Publicado 13/05/2024 09:34

Viih Tube e Eliezer realizaram o chá revelação do segundo bebê neste domingo (12). O casal, que já são pais de Lua, de 1 ano, escolheu um buffet infantil em São Paulo para celebrar o momento. Apesar da festa ter sido uma reunião íntima, com amigos e familiares presentes, o valor do evento surpreende.



Cerca de 150 convidados participaram do evento, que contou com um buffet especial de almoço e várias opções de entretenimento para as crianças. O local escolhido foi a unidade da Vila Leopoldina do Buffet Spasso Dourado Kids.



Vale destacar que, segundo uma publicação de agosto de 2023, a empresa cobra um valor de cerca de R$ 200 por convidados acima de 5 anos. A regra se aplica para eventos de ao menos quatro horas de duração, dependendo do cardápio. Ou seja, o investimento na festa foi significativo com um custo estimado em torno de R$ 30 mil.



Além disso, o chá revelação, que coincide com as comemorações do Dia das Mães, foi planejado para ser menor do que a festa de aniversário de 1 ano de Lua. O casal optou por não convidar a imprensa, mantendo o foco nas notícias sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Após o evento, o casal revelou que espera um menino.