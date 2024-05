Endrick e Gabriely Sampaio no 'Conversa com Bial' - Reprodução/Instagram

Endrick e Gabriely Sampaio no 'Conversa com Bial'Reprodução/Instagram

Publicado 11/05/2024 16:42

Endrick surpreendeu ao bloquear um seguidor, depois que o rapaz tentou dar um alerta sobre sua atual namorada, Gabriely Miranda. O admirador do atleta compartilhou prints de mensagens entre Gabriely e o personal trainer, alertando o atleta sobre a situação. Porém, o atacante não gostou da brincadeira.



Em sua publicação, o internauta repostou fotos de Gabriely ao lado do personal e também divulgou mensagens carinhosas entre os dois nos comentários dos posts. "Depois do caso Belo, acho que o Endrick deveria ficar de olho no personal da futura esposa", escreveu ele, provocando o jogador.



No post, o personal da influenciadora faz declarações como: “Na moral, fala se a Gabrielly não é a mulher mais bonita do mundo”. “Não cansa de ser maravilhosa não, que espetáculo”. “Gabriely, não sei quando vai ler, mas saiba que te amo”. A influenciadora também respondeu as mensagens carinhosamente.



No entanto, parece que Endrick não gostou da exposição da vida pessoal de sua namorada e bloqueou o fã. Após perceber que não estava mais entre os seguidores do jogador, o internauta postou um print revelando o block e ainda alfinetou: "A gente tenta ajudar e é isso que recebe em troca".



Nas redes sociais, internautas reagiram à situação com comentários irônicos. “O importante é que a mensagem chegou nele, quando o chifre chegar ele vai te desbloquear e seguir vc pra ficar por dentro das tretas”, ponderou um usuário. “Manda ele bloquear o personal”, sugeriu outro. “Já sabemos quem cuida da conta do namorado”, ironizou um terceiro.