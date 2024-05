Após transição, Maya Massafera impressiona fãs com fotos sensuais - Foto: Reprodução

Publicado 11/05/2024 13:05 | Atualizado 11/05/2024 13:20

Após a transição de gênero, Maya Massafera fez sua primeira aparição em fotos compartilhadas nas redes sociais. Na manhã deste sábado (11), a influenciadora exibiu toda sua beleza ao posar em uma banheira com um look transparente e molhado. Na web, o visual sensual fez sucesso.



Diversas celebridades surgiram nos comentários da publicação, no perfil do Instagram da famosa, e elogiaram a apresentadora. Luiza Brunet escreveu "Belíssima", enquanto Gleici Damasceno se mostrou surpresa com Maya: "Eu tô passada com tanta beleza". Cleo apenas se declarou: "Meu amor".



Na última quinta-feira (9), a youtuber fez sua primeira aparição após a transição e se como Maya. Em abril, Felipeh Campos revelou que a mesma havia passado por uma cirurgia de feminilização facial e havia colocado silicone nos seios. Na época, o jornalista apenas confirmou sobre os procedimentos que o público já suspeitava.



Maya revelou que após assinar documentos oficiais com seu novo nome, ela decidiu aparecer. Sua certidão de nascimento já inclui seu nome e sexo feminino. O perfil de Massafera no Instagram chegou a ficar vazio, e seu primeiro post do feed foi a imagem de sua certidão de nascimento recém-adquirida.