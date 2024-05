Michel Teló relata situação da família no RS - Reprodução/Instagram

Michel Teló relata situação da família no RSReprodução/Instagram

Publicado 10/05/2024 20:25

O cantor Michel Teló usou as redes sociais nesta sexta-feira (10) para desabafar sobre a situação de sua família no Rio Grande do Sul. De Medianeira, no Paraná, ele contou que familiares ficaram ilhados e perderam tudo nas enchentes que atingem o estado.

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o sertanejo relatou que enfrentou dificuldades para entrar em contato com os familiares. "Um pouco da nossa agonia, nossa luta desses dias por aqui", legendou.

"Minha família é do Vale do Taquari (...) Tá realmente muito difícil para a [minha] família. Tenho um tio que o morro levou a casa dele e ele se salvou por questão de minutos. Minha prima entrou em contato agora, depois de dez dias", disse Teló.

"Eles estavam ilhados no Vale do Taquari, na região ali de Encantado, doutor Ricardo, Mussum. Recebendo comidas por helicóptero porque, até então, não chegava nada. O acesso tá dificílimo", prosseguiu ele.

Michel afirmou que está realizando doações para ajudar as vítimas da tragédia: "A gente est vivendo isso aqui e estamos tentando ajudar de todas as maneiras, enviando mantimentos, carretas de água, de alimento, de medicamentos e roupas".

Por fim, o músico incentivou os fãs a doarem agasalhos. "O que você puder fazer, se você tiver um casaco na sua casa, por favor, pega ele e embala, coloca o tamanho e especifica o tipo de roupa e envia pra doação. Vamos ajudar, os gaúchos estão precisando muito", encerrou.