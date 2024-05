Astrid Fontenelle - Reprodução/Instagram

Publicado 10/05/2024 16:04

Astrid Fontenelle usou suas redes sociais nesta sexta-feira (10), Dia de Combate ao Lúpus, para fazer um alerta aos seguidores sobre a doença. A jornalista enfrentou a doença em 2011.

Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou uma foto do período em que realizou o tratamento e relatou que passou por perda de cabelo. “Um retrato meu de 2011. Peruca, porque estava careca por conta do tratamento do Lúpus. Maior perrengue”, iniciou.

"Hoje é Dia Mundial de Combate ao Lúpus, doença crônica, que precisa ser diagnosticada com rapidez. Não é fácil, precisa de exames clínicos e complementares, muitas vezes de imagens. Passei um ano reclamando de dores nas costas, com inchaço nas mãos… Demorei pra ir ao médico”, contou.

Depois de 13 anos, Astrid afirmou que seu Lúpus está em remissão, que acontece quando os sintomas da doença diminuem significativamente, deixando a doença inativa, mas ainda presente no organismo. "Meu conselho: preste atenção no seu corpo. Ele avisa, reclama…. Consulte um médico sempre. Hoje meu Lúpus está em remissão e sigo medicada," concluiu.