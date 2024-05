Lucas Chumbo e família - Foto: Reprodução

Nesta sexta-feira (10), Lucas Chumbo celebrou o segundo aniversário de sua filha, Maitê, mesmo estando longe. O surfista e ex-BBB está no Rio Grande do Sul, envolvido nos esforços de resgate das vítimas das chuvas e alagamentos. Ele lamentou estar longe da pequena, mas sabe que no futuro ela entenderá.



Em seu perfil no Instagram, o famoso fez uma publicação dedicada à criança: “Ontem foi aniversário da minha princesa, Maitê! Papai não pode estar com ela mas sei que quando ela entender, ela vai me perdoar”, lamentou Chumbo sobre sua ausência, uma vez que o estado do RS precisa de sua ajuda.



O atleta então se declarou para a filha: “Te amo muito minha vida, com você aprendi o verdadeiro sentido do amor e em meio a tudo que tenho vivido agradeço muito por estar segura e ter seu sorriso na volta é compensador. Vocês fazem minha vida ter sentido. Papai já já tá de volta”, garantiu o surfista.



Vale lembrar que Lucas Chumbo não está sozinho nessa missão. Um grupo de surfistas brasileiros de ondas partiu do Rio de Janeiro no último domingo (5) para ajudar no Rio Grande do Sul. O ex-BBB Pedro Scooby liderou essa iniciativa, mobilizando outros atletas e pilotos de jet ski experientes para auxiliar nas áreas afetadas.