Andressa Urach anuncia fim definitivo do casamento com Thiago LopesReprodução

Publicado 10/05/2024 12:33 | Atualizado 10/05/2024 14:43

Thiago Lopes, ex-marido de Andressa Urach e pai de Leon, teria ficado indignado com o programa Superpop, apresentado por Luciana Gimenez . Ele criticou a abordagem da atração por supostamente sugerir que ele dificulta a convivência entre a modelo e o filho. Além disso, o mesmo pretende processar a Rede TV!.Em seu perfil do Instagram, Thiago Lopes compartilhou seu desabafo: "É lamentável ter que me manifestar nesse momento de tragédia que todo o Rio Grande do Sul está vivendo e manifestar dessa forma", começou ele. Porém, em seguida o ex de Andressa Urach cortou as desculpas e “cutucou a ferida”.Sem papas na língua, Thiago disparou ofensas em seu discurso: “Uma notícia de um programazinho de merd* chamado SuperPop, apresentado por uma mulherzinha de merd*, que não serve para nada [...] Em rede nacional, eles colocando essa tarja e falando que eu estou dificultando Andressa de ver o Leon”, declarou.O ex-marido de Andressa então negou as supostas acusações. “Ela sabe que ela tem toda a liberdade, ela vem olhar Leon na hora que ela quer e quando ela quer”, enfatizou. “Ela só manda uma mensagem e ela que determina os dias que ela quer vir ou não”, afirmou Thiago Lopes.Ele também acusou o programa “Superpop” de difamá-lo e se referiu ao mesmo como “programinha de merd*”, “escória” e até “esgoto da RedeTV!”. “Eu sei que a tua produção de merda também tá acostumada a levar no c*, tu também Luciana. Mas agora vocês vão levar no c* de verdade, vai ter processo”, anunciou.Por fim, após revelar que irá processar a emissora, ele acrescentou: “Olha o trabalho que essa mulherzinha desqualificada [Andressa] dá para vocês”, ponderou. “Vou pedir retratação, vai ser veiculado no mesmo programa no mesmo horário dessa boquinha nojenta da Luciana Gimenez [...] Prepara também os cofres da RedeTV porque vou pedir indenização”, finalizou.