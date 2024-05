Wilma Petrillo e Gal Costa - Ex-produtor de Gal Costa acusa viúva de furtar joias da cantora - Foto: Reprodução

10/05/2024

A disputa pela herança de Gal Costa segue dando o que falar na web. Após o filho da cantora questionar sua morte, agora, Gabriel Fischmann, ex-produtor da artista, botou a boca no trombone. O empresário fez acusações graves contra a viúva, Wilma Petrillo, alegando que ela teria "roubado" as joias deixadas pela diva.



Em seu perfil no Instagram, o ex-produtor publicou uma série de fotos da artista usando as peças. Ele também chegou a chamar Wilma Petrillo de "ladra" e "estelionatária". Nas imagens, Gal Costa usava relógios da marca luxuosa Cartier, um deles avaliado em mais de R$ 300 mil.



Na legenda, ele detalhou uma lembrança que tem com a cantora e uma das joias. “Eu a acompanhei na loja da Cartier do Iguatemi-SP, que pode confirmar a limpeza de um relógio Cartier Tank Americaine de ouro branco”, detalhou. Em seguida, ele ainda ameaçou publicar fotos de peças de marcas internacionais.



O ex-produtor de Gal Costa informou que logo divulgaria uma longa lista de itens luxuosos da artista: “Joias Tiffany, Antonio Bernardo, Jack Vartanian e Lenny Niemeyer, principalmente as coleções ‘dadas’ pelo seu amigo joalheiro Antonio Bernardo, que pode atestar”, declarou.



Porém, o carrossel compartilhado pelo empresário já marcava um alto orçamento: “Só com 4 relógios acima, já acaba a teoria do ‘não existe joia’. R$ 655.000 só nestas fotos de 2 postagens! Ladra, ladra, canalha, mentirosa”, disparou ele, citando “Wilma Petrillo estelionatária” em uma hashtag. Ele também cobrou declarações de Gabriel Costa e o tal joalheiro Antonio Bernardo.



Nos comentários, internautas entraram em choque com as acusações. "A gente vive e não vê tudo. Caramba", espantou-se um internauta. “Cadê a poliícia?”, perguntou outra. "Quanto mais aparecem verdades, mais perplexos ficamos. A Justiça haverá de cobrar cada centavo dessa sujeita, olho por olho, dente por dente!", declarou um terceiro. “Justiça, ajude o Gabriel [Costa, filho de Gal]!”, desejou mais uma.