Whindersson debocha de Janja após resgate de cavalo e é detonado na web - Foto: Reprodução

Whindersson debocha de Janja após resgate de cavalo e é detonado na webFoto: Reprodução

Publicado 10/05/2024 09:49 | Atualizado 10/05/2024 10:05

Whindersson Nunes e a primeira-dama Janja da Silva se envolveram em uma polêmica nas redes sociais nesta quinta-feira (09). Tudo começou quando a veterana revelou sua alegria pelo resgate do cavalo Caramelo, ilhado na enchente em Canoas, Rio Grande do Sul. O influencer debochou da emoção da esposa do Presidente Lula.



A primeira-dama compartilhou uma publicação, revelando o esforço para salvar o animal: "Muito emocionada! Desde às 6h da manhã estamos mobilizados e conseguimos salvar o cavalo Caramelo!", escreveu ela. Em resposta, Whindersson Nunes debochou da publicação de Janja.



O humorista compartilhou uma foto de Jade Picon lavando roupa na beira de um rio em uma novela. O meme vem de uma cena da novela Travessia, em que a ex-BBB interpretou a jovem Chiara. Jana não gostou da suposta indireta e rebateu Whindersson Nunes: “Ele não sabe que já inventaram máquina de lavar roupa faz tempo que libera o tempo da mulher fazer e estar onde quiser”, escreveu.



Os internautas também criticaram a atitude do influenciador, chamando-o de misógino. Whindersson então tentou se explicar: “Esse tweet não faz alusão a trabalhos domésticos, faz alusão a fazer muito enxame para uma coisa, sobre botar a mão na massa em algo e fazer o meio auê. Dizendo para efeito de informação", declarou o humorista.