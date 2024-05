Cesar Menotti incentiva doações ao RS - Reprodução/Instagram

Publicado 10/05/2024 19:14 | Atualizado 10/05/2024 19:16

O cantor Cesar Menotti, dupla de Fabiano, informou nas redes sociais nesta sexta-feira (10) que decidiu doar todas as peças de seu guarda-roupa para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.

Nos stories do Instagram, o sertanejo destacou que muitas vítimas precisam de roupas maiores e incentivou doações. "Eu não sou de divulgar qualquer caridade que eu faço, não porque acho certo ou errado, mas é o meu perfil mesmo, mas neste momento acho importante dizer para que saibam da necessidade e também isso possa sensibilizar outras pessoas", iniciou o artista.

Cesar contou que fez doações financeiras com o irmão, Fabiano, e juntos, apoiaram campanhas de doação de alimentos e remédios. A dupla sertaneja também emprestou o avião particular por quatro dias para entregar às doações do Rio Grande do Sul.

"Mas tem algo especial que é preciso doar. Eles estão precisando de roupas plus size. Tem muitas pessoas lá, gordinhos, gordinhas, pessoas que estão acima do peso que as doações não servem. Isso é muito triste. Então, eu resolvi dar o exemplo de doar todo o meu guarda-roupa, todas essas peças, roupas de frio, calçados", afirmou.

"Além disso, estou entrando em contato com pessoas que produzem roupas plus size para que eu possa fazer uma compra rápida para atender essa demanda. E se você aí também tem na sua casa algumas roupas plus size, encaminhe para alguma campanha séria do Rio Grande do Sul", completou.