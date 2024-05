Gustavo Mioto e Ana Castela - Reprodução/Instagram

Publicado 10/05/2024 15:33 | Atualizado 10/05/2024 15:39

Gustavo Mioto abriu o coração ao comentar sobre a decisão de namorar a cantora Ana Castela. O artista revelou que a diferença de idade entre eles quase afetou o relacionamento.

Em sua participação no Podcast Vênus, o sertanejo de 27 anos afirmou que teve uma certa resistência em iniciar o romance com a artista de 20.

"Estou há um ano e meio enroscado em uma menina seis anos mais nova que eu, não era o que eu queria, mas era o que eu precisava. Eu sou muito calmo, muito ‘na boa’ e Ana Flávia é um furacão. Talvez eu perderia um grande amor por conta de uma lista idiota", relatou.

"Eu aprendo todo dia com ela. Ela acha que não porque acha que sou muito maduro e tal e não tem nada a ver", afirmou Mioto.

"Eu tenho aprendido muito a não ter medo de ser autêntico 100%, sempre gostei de ser eu mesmo e tudo mais e ela tem me ensinado a viver, tem ensinado a ser um pouco mais autêntico, acreditar um pouco mais na minha verdade, não tem medo de ser ela mesma e eu acho isso muito legal. É o que mais me encanta, gente com cheiro de gente no nosso meio sintético, é justamente isso que mais me fascina, o jeito dela, de ser feliz com coisas muito pequenas", completou.