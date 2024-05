Amanda Meirelles - Reprodução/Instagram

Amanda MeirellesReprodução/Instagram

Publicado 10/05/2024 11:08

Amanda Meirelles, vencedora do BBB 23, está engajada na corrente solidária para ajudar as vítimas no Rio Grande do Sul. Atuando como voluntária na cidade de Canoas, a influenciadora abriu o coração e relatou sua experiência no local. Aliás, a famosa garantiu que não tirou o pé da Unidade de Tratamento Intensivo desde que chegou.

A médica explicou que está atendendo pacientes em situações críticas. "Só para esclarecer aqui, que eu entendo que algumas pessoas querem saber como está sendo a experiência, a vivência aqui, alguns veículos de comunicação também entraram em contato para eu dar entrevistas. Porém, desde que eu cheguei, eu não saí ainda da UTI”, revelou.

Compartilhando a seriedade da situação, ela continuou: “Nós temos pacientes que estão mais vulneráveis, né, pacientes críticos que estão sedados, que estão intubados, não faz sentido expor isso, sabe? [...] A gente está preservando a imagem dos pacientes aqui", explicou.

A ex-BBB enfatizou que seu objetivo não é gravar para redes sociais, mas sim ajudar. "Então, eu apareço para falar o que a gente precisa: estimular na doação, né? Caso o dia que eu não esteja [na UTI], eu posso mostrar a cidade para vocês. Porém, o meu intuito não é esse, deve ser vir aqui trabalhar e ajudar com o meu trabalho, e mostrar para vocês o que a gente realmente precisa", encerrou.